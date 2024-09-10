Грузия одержала победу над Албанией в матче Лиге наций

Сборная Грузии на выезде победила национальную команду Албании в матче 2-го тура Лиги наций — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Гиорги Кочорашвили с передачи Отара Китеишвили.

Грузины с 6 очками лидируют в турнирной таблице 1-й группы Лиги В. Албания (2 балла) располагается на второй строчке.

Дубль Павла Шульца и гол с пенальти Томаша Соучека принесли победу Чехии над Украиной (3:2). Чехи набрали 3 очка и занимают третью позицию в квартете с Грузией и Албанией. Украинцы (0) идут на последнем месте.

Следующие матчи в Лиге наций команды проведут в октябре.