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10 сентября, 23:38

Грузия одержала победу над Албанией в матче Лиге наций

Алина Савинова
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Сборная Грузии на выезде победила национальную команду Албании в матче 2-го тура Лиги наций — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Гиорги Кочорашвили с передачи Отара Китеишвили.

Грузины с 6 очками лидируют в турнирной таблице 1-й группы Лиги В. Албания (2 балла) располагается на второй строчке.

Лига наций B. Группа 1
10 сент, 21:45. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
0:1
Грузия

Дубль Павла Шульца и гол с пенальти Томаша Соучека принесли победу Чехии над Украиной (3:2). Чехи набрали 3 очка и занимают третью позицию в квартете с Грузией и Албанией. Украинцы (0) идут на последнем месте.

Следующие матчи в Лиге наций команды проведут в октябре.

Лига наций B. Группа 1
10 сент, 21:45. Fortuna Arena (Прага)
Чехия
3:2
Украина

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Албании по футболу
Сборная Грузии по футболу

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