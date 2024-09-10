Сборные Албании и Грузии проведут матч Лиги наций во вторник, 10 сентября. Игра пройдет на стадионе «Эйр Албания» в Тиране (Албания), начало — 21.45 по московскому времени.

Трансляцию матча Албания — Грузия в прямом эфире можно смотреть на платформе Okko Sport. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Албания и Грузия играют в одной группе Лиги В с Украиной и Чехией. Албанцы в стартовом туре победили украинцев (2:1), а грузины — чехов (4:1).