Онана: «Бельгия провела отличный второй тайм против Италии»

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана прокомментировал поражение от Италии (0:1) в матче Лиги наций.

«Мы провели отличный второй тайм. Нам потребовалось 15-20 минут, чтобы войти в игру, в том числе и тактически. Мы играли с очень сильной командой. Нам потребовалось некоторое время, чтобы нащупать свою игру. Но как только мы это сделали, все стало налаживаться. Мы стали играть все лучше и лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Онана.

Бельгийцы лишились шансов на выход в плей-офф, так как первые два места в группе заняли итальянцы и французы.