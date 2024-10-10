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Лига наций

10 октября, 23:42

Сборная Англии уступила Греции в Лиге наций, пропустив на 90+4-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
Вангелис Павлидис после гола в ворота сборной Англии.
Фото Reuters
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Сборная Англии в матче группового турнира Лиги наций дома сыграла вничью с Грецией со счетом 1:1.

В составе греческой команды дубль оформил Вангелис Павлидис, забив победный гол на 90+4-й минуте. У англичан отличился Джуд Беллингем. На 83-й минуте ВАР отменил гол Павлидиса из-за офсайда.

В другом матче Финляндия уступила Ирландии (1:2).

Англия с 6 очками занимает второе место в группе 2 лиги B, Греция с 9 очками — на первой строчке. Ирландия с 3 очками расположилась на третьем месте, Финляндия без очков — на последнем.

Лига наций B. Группа 2
10 окт, 21:45. Wembley (Лондон)
Англия
1:2
Греция
Лига наций B. Группа 2
10 окт, 21:45. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
1:2
Ирландия

Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Греции по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Финляндии по футболу

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