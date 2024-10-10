Сборная Англии уступила Греции в Лиге наций, пропустив на 90+4-й минуте

Сборная Англии в матче группового турнира Лиги наций дома сыграла вничью с Грецией со счетом 1:1.

В составе греческой команды дубль оформил Вангелис Павлидис, забив победный гол на 90+4-й минуте. У англичан отличился Джуд Беллингем. На 83-й минуте ВАР отменил гол Павлидиса из-за офсайда.

В другом матче Финляндия уступила Ирландии (1:2).

Англия с 6 очками занимает второе место в группе 2 лиги B, Греция с 9 очками — на первой строчке. Ирландия с 3 очками расположилась на третьем месте, Финляндия без очков — на последнем.