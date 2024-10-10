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Сегодня, 20:45

Англия — Греция: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Англии и Греции сыграют в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Англии встретится с Грецией в матче Лиги наций УЕФА в четверг, 10 октября. Игра на стадионе «Уэмбли» в Лондоне начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна по платной подписке. Онлайн-кинотеатр также проведет перекличку вечерних матчей Лиги наций в формате мультикаста.

С основными событиями игры Англия — Греция можно ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

Лига наций B. Группа 2
10 окт, 21:45. Wembley (Лондон)
Англия
Греция

Команды выступают в группе 2 лиги В. В двух стартовых турах англичане и греки одержали по две победы, обыграв Финляндию и Ирландию.

В сезоне-2022/23 Англия играла в лиге А, а Греция — в лиге С.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Греции по футболу

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