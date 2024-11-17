Англия забила пять голов в ворота Ирландии на Уэмбли

Сборная Англии дома разгромила Ирландию в матче группового турнира Лиги наций — 5:0.

Хозяева забили все голы во втором тайме после удаления защитника гостей Лиама Скейлза. У англичан отметились Харри Кейн (пенальти), Энтони Гордон, Конор Галлахер, Джарод Боуэн и Тэйлор Харвуд-Беллис.

В параллельном Греция на выезде победила Финляндию — 2:0.

Англия заняла первое место в группе 2 лиги B — 15 очков. Греция (15) отстает по дополнительным показателям. Ирландия на третьем месте с 6 очками, Финляндия — на 4-й строчке (0 очков).