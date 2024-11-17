Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 19:45

Англия — Ирландия: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Сборные Англии и Ирландии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Сборная Англии принимает Ирландию в матче Лиги наций в Лондоне.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Сборная Англии принимает Ирландию в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до матча. Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста.

Ключевые события игры Англия — Ирландия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 2
17 нояб, 20:00. Wembley (Лондон)
Англия
Ирландия

Сборные играют в группе 2 Лиги В. Перед последним туром Англия и Греция набрали по 12 очков, у Ирландии — 6, а у Финляндии — 0. В первом круге англичане обыграли ирландцев со счетом 2:0.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирландии по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Умерла актриса Светлана Светличная
Что происходит с Матвеем Мичковым в его первом сезоне НХЛ
Грузия и Украина сыграли вничью в матче Лиги наций
Россия готова к переговорам с МОК о возвращении спортсменов на мировую арену
Сегодня
Вчера
Неделя