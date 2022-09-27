Англия повторила свою худшую серию из матчей без побед за последние 29 лет

Сборная Англии сыграла вничью с Германией (3:3) в матче Лиги наций.

В последних 6 официальных матчах англичане трижды сыграли вничью и потерпели три поражения. Сборная повторила свою худшую безвыигрышную серию за последние 29 лет — с апреля по июнь 1993 года команда также не могла победить в шести встречах кряду.

Как сообщает Opta, это самая длинная серия сборной Англии без побед перед крупным международным турниром.

Сборная Англии примет участие в ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Англичане попали в группу B вместе с Ираном, США и Уэльсом.