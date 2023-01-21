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Тьерри Анри допустил возможность работы в сборной Португалии вместе с Роберто Мартинесом, которому он помогал в сборной Бельгии.
«Сейчас я работаю помощником главного тренера в сборной Бельгии. Если мы говорим о будущем, то кто знает, что может быть. Возможно, однажды мне сделают интересное предложение...
Работать вместе с Роберто Мартинесом в сборной Португалии? Если у меня появится возможность еще раз поработать с ним, я бы, конечно, изучил этот вопрос. Но если прямо отвечать на это, то да, я бы хотел», — приводит слова Анри Sky Sports.
Ранее несколько игроков сборной Бельгии заявили, что хотели бы видеть Анри на посту главного тренера национальной команды.
После неудачного выступления на ЧМ-2022 Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Бельгии и вскоре подписал контракт со сборной Португалии.
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