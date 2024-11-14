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Сегодня, 08:50

Армения — Фарерские острова: время начала трансляции матча Лиги наций

Сборные Армении и Фарерских островов встретятся в матче Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Сборная Армении встретится с Фарерскими островами в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА в четверг, 14 ноября. Игра будет проходить на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на ресурс.

С ключевыми событиями игры Армения — Фарерские острова можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций C. Группа 4
14 нояб, 20:00. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Армения
Фарерские острова

Команды играют в группе 4 Лиги С со сборными Северной Македонии и Латвии. После четырех туров Армения набрала 4 очка, а Фарерские острова — 3. Встреча команд в первом круге 10 октября завершилась вничью (2:2).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу

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