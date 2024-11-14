Сборные Армении и Фарерских островов встретятся в матче Лиги наций

Сборная Армении встретится с Фарерскими островами в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА в четверг, 14 ноября. Игра будет проходить на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

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Команды играют в группе 4 Лиги С со сборными Северной Македонии и Латвии. После четырех туров Армения набрала 4 очка, а Фарерские острова — 3. Встреча команд в первом круге 10 октября завершилась вничью (2:2).