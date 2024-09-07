Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 08:00

Армения — Латвия: трансляция матча Лиги наций начнется в 19.00

Трансляция матча Лиги наций Армения — Латвия начнется в 19.00
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Сборная Армении сыграет с Латвией в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Команды выступают в Лиге С. Начало игры на Республиканском стадионе в Ереване — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko Sport (по платной подписке). «СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций, основные события встречи Армения — Латвия будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Лига наций C. Группа 4
07 сент, 19:00. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Армения
Латвия

Армения и Латвия попали в группу 4 с Северной Македонией и Фарерскими островами. В сезоне-2022/23 Армения заняла последнее место в группе Лиги В с Шотландией, Украиной и Ирландией, а Латвия выиграла группу Лиги D с Молдавией, Андоррой и Лихтенштейном.

Предыдущий матч команды проводили в 2023 году, в той игре победила Латвия (2:0).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу
Сборная Латвии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
Член комиссии минкульта умерла при проверке Богоявленского монастыря на Украине
Новичком красно-белых заинтересовалась Генпрокуратура. Что происходит в «Спартаке»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Маск счел интересными слова Путина о поддержке Харрис
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя