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10 октября, 23:39

Сборная Казахстана Черчесова разгромно проиграла Австрии в Лиге наций

Сборная Австрии разгромила национальную команду Казахстана.
Фото Reuters
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Сборная Казахстана потерпела крупное поражение от национальной команды Австрии в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций — 0:4.

Авторами голов в этой встрече стали Кристоф Баумгартнер, Филипп Линхарт, Марсель Забитцер и Маттиас Зайдль.

Австрийцы расположились на втором месте в таблице группы 3 Лиги В с четырьмя очками. Команда Станислава Черчесова замыкает квартет, имея в активе один балл.

Лига наций B. Группа 3
10 окт, 21:45. Raiffeisen Arena (Линц)
Австрия
4:0
Казахстан

В параллельной встрече Норвегия разгромила Словению (3:0). Скандинавская сборная занимает первое место в группе, набрав семь очков. Словения идет на третьей позиции (4).

Лига наций B. Группа 3
10 окт, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
3:0
Словения
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Словении по футболу

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