Сборная Казахстана Черчесова разгромно проиграла Австрии в Лиге наций

Сборная Казахстана потерпела крупное поражение от национальной команды Австрии в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций — 0:4.

Авторами голов в этой встрече стали Кристоф Баумгартнер, Филипп Линхарт, Марсель Забитцер и Маттиас Зайдль.

Австрийцы расположились на втором месте в таблице группы 3 Лиги В с четырьмя очками. Команда Станислава Черчесова замыкает квартет, имея в активе один балл.

В параллельной встрече Норвегия разгромила Словению (3:0). Скандинавская сборная занимает первое место в группе, набрав семь очков. Словения идет на третьей позиции (4).