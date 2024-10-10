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Сегодня, 21:15

Австрия — Казахстан: смотреть матч Лиги наций онлайн

Австрия встретится с Казахстаном в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Австрии и Казахстана встречаются в матче Лиги наций в четверг, 10 октября. Игра пройдет на «Райффайзен Арене» в Линце и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке. Онлайн-кинотеатр также ведет переклички вечерних матчей Лиги наций в формате мультикаста. В Казахстане игру с Австрией транслирует канал «Qazsport».

Основные события игры Австрия — Казахстан доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 3
10 окт, 21:45. Raiffeisen Arena (Линц)
Австрия
Казахстан

Команды выступают в группе 3 лиги В. В стартовых турах Австрия сыграла вничью со Словенией и уступила Норвегии, а Казахстан сыграл вничью с Норвегией и проиграл Словении.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Казахстана по футболу

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