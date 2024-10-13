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Сегодня, 21:00

Австрия — Норвегия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Австрии и Норвегии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Австрия встретится с Норвегией в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на «Райффайзен Арене» в Линце, начало — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги наций в формате мультикаста.

С ключевыми событиями игры Австрия — Норвегия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 3
13 окт, 21:45. Raiffeisen Arena (Линц)
Австрия
Норвегия

Сборные выступают в группе 3 Лиги В. В предыдущей встрече команд, которая проходила в сентябре, норвежцы одержали победу со счетом 2:1. В других матчах Лиги наций Австрия сыграла вничью со Словенией и победила Казахстан, а Норвегия разошлась миром с Казахстаном и обыграла Словению.

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