Азербайджан — Швеция: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Сборная Азербайджана сыграет с командой Швеции в матче группы 1 Лиги наций С в четверг, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча в прямом эфире будет доступна на платформе Okko Sport и начнется в 19.00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций.

В 4 личных встречах этих соперников Азербайджан одержал 1 победу, Швеция — 3. Разность мячей — 9-3 в пользу сине-желтых.