Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

14 октября, 20:52

Азербайджан уступил Словакии в Лиге наций, играя с 70-й минуты в меньшинстве

Алина Савинова
Telegram Дзен

Сборная Азербайджана на своем поле проиграла Словакии в матче 4-го тура Лиги наций — 1:3.

На 15-й минуте автогол забил защитник хозяев Рахиль Мамедов. В концовке первого тайма Турал Байрамов сравнял счет. Во втором тайме гости вышли вперед благодаря дублю Давида Дюриша.

Футболисты сборной Азербайджана с 70-й минуты встречи играли в меньшинстве после удаления Махира Эмрели.

Словакия набрала 10 очков и вышла на первое место в группе 1 лиги С. Азербайджан (0) располагается на последней позиции. Команды играют в одном квартете со Швецией (7) и Эстонией (3), у которых еще по одному матчу в запасе.

Лига наций C. Группа 1
14 окт, 19:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
1:3
Словакия

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Словакии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Шахматиста родом с Украины Шевченко сняли с чемпионата Испании за мошенничество
В Великобритании раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении
Мать вывесившей флаг РФ в Одессе рассказала о солидарности народа с ее поступком
Сборная Нигерии застряла в ливийском аэропорту без еды и воды
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Младший сержант ВС РФ Каратаев перехватил управление украинским БПЛА
Сегодня
Вчера
Неделя