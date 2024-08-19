Бабич и Эракович вошли в расширенный состав сборной Сербии на матчи Лиги наций

Сборная Сербии назвала расширенный состав на матчи Лиги наций в сентябре. В список включены защитники российских клубов: Срджан Бабич («Спартак») и Страхиня Эракович («Зенит»). Вратари: Предраг Райкович («Аль-Иттихад, Саудовская Аравия), Джордже Петрович («Челси», Англия), Александр Йованович («Партизан»), Марко Илич («Црвена Звезда»). Защитники: Страхиня Павлович («Милан», Италия), Никола Миленкович («Ноттингем Форест», Англия), Срджан Бабич («Спартак», Россия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Страхиня Эракович («Зенит», Россия), Неманья Стоич («Црвена Звезда»), Ян Карло Шимич («Андерлехт», Бельгия), Коста Неделькович («Астон Вилла», Англия), Алекса Терзич («РБ Зальцбург», Австрия). Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм», Англия), Иван Илич («Торино», Италия), Неманья Максимович («Панатинаикос», Греция), Кристиан Бьелик («АЗ Алкмар», Нидерланды), Марко Груич («Порту», Португалия), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль, Саудовская Аравия), Лазар Самарджич («Аталанта», Италия), Милан Алексич («Раднички»), Андрия Живкович (ПАОК, Греция), Велько Бирманчевич («Спарта», Чехия), Стефан Митрович («Верона», Италия). Нападающие: Александр Митрович («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Душан Влахович («Ювентус», Италия), Лука Йович («Милан», Италия), Петар Ратков («РБ Зальцбург, Австрия), Михайло Иванович («Войводина»). В сентябре сборная Сербии на своем поле примет сборную Испании (5 сентября) и в гостях встретится с Данией (8 сентября).