Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 18:18

Бабич и Эракович вошли в расширенный состав сборной Сербии на матчи Лиги наций

Игнат Заздравин
Корреспондент
Срджан Бабич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Сборная Сербии назвала расширенный состав на матчи Лиги наций в сентябре.

В список включены защитники российских клубов: Срджан Бабич («Спартак») и Страхиня Эракович («Зенит»).

Вратари: Предраг Райкович («Аль-Иттихад, Саудовская Аравия), Джордже Петрович («Челси», Англия), Александр Йованович («Партизан»), Марко Илич («Црвена Звезда»).

Защитники: Страхиня Павлович («Милан», Италия), Никола Миленкович («Ноттингем Форест», Англия), Срджан Бабич («Спартак», Россия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Страхиня Эракович («Зенит», Россия), Неманья Стоич («Црвена Звезда»), Ян Карло Шимич («Андерлехт», Бельгия), Коста Неделькович («Астон Вилла», Англия), Алекса Терзич («РБ Зальцбург», Австрия).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм», Англия), Иван Илич («Торино», Италия), Неманья Максимович («Панатинаикос», Греция), Кристиан Бьелик («АЗ Алкмар», Нидерланды), Марко Груич («Порту», Португалия), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль, Саудовская Аравия), Лазар Самарджич («Аталанта», Италия), Милан Алексич («Раднички»), Андрия Живкович (ПАОК, Греция), Велько Бирманчевич («Спарта», Чехия), Стефан Митрович («Верона», Италия).

Нападающие: Александр Митрович («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Душан Влахович («Ювентус», Италия), Лука Йович («Милан», Италия), Петар Ратков («РБ Зальцбург, Австрия), Михайло Иванович («Войводина»).

В сентябре сборная Сербии на своем поле примет сборную Испании (5 сентября) и в гостях встретится с Данией (8 сентября).

Футбол
Лига наций УЕФА
РПЛ
Сборная Сербии по футболу
Срджан Бабич
Страхиня Эракович
0
Читайте также
Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
Бастрыкин поставил на контроль проверку данных о банкете в колонии в Мордовии
Умер российский бодибилдер Евгений Мишин
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

38-летний Модрич получил вызов в сборную Хорватии