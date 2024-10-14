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14 октября, 21:00

Бельгия — Франция: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Бельгии и Франции встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Бельгии примет Францию в Лиге наций УЕФА в понедельник, 14 октября. Игра состоится на стадионе короля Бадуэна в Брюсселе, начало — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также ведет перекличку вечерних матчей игрового дня Лиги наций в формате мультикаста. Трансляцию и другой контент стримингового сервиса можно смотреть при налиции подписки на ресурс .

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Бельгия — Франция. Основные события игры доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 2
14 окт, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
1:2
Франция

Команды выступают в группе 2 лиги А. Встреча сборных в первом круге завершилась победой французов со счетом 2:0. Еще два участника этой группы — Италия и Израиль. В трех турах Лиги наций Бельгия набрала 4 очка, а Франция — 6.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу

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