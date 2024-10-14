Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

14 октября, 21:03

Бельгия — Франция: Доку и Тчуамени выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны составы сборных Бельгии и Франции на матч группового турнира Лиги наций.

Бельгия: Кастельс, Дебаст, Фас, Теате, Кастань, Мангаля, Тилеманс, де Кетеларе, Доку, Троссард, Опенда.

Запасные: Вандервордт, Де Вольф, Бакайоко, Борнов, Вранкс, де Кюйпер, Нгонге, Сметс, Фофана, Энгельс, Лукебакио.

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Конате, Динь, Коне, Тчуамени, Гендузи, Дембеле, Барколя, Коло-Муани.

Запасные: Ареоля, Самба, Баде, Клаусс, Тео Эрнандес, Камавинга, Олисе, Заир-Эмери, Нкунку, У. Фофана, Ю. Фофана.

Матч пройдет в Брюсселе и начнется в 21:45 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций A. Группа 2
14 окт, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
1:2
Франция

Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Младший сержант ВС РФ Каратаев перехватил управление украинским БПЛА
Мать вывесившей флаг РФ в Одессе рассказала о солидарности народа с ее поступком
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Шахматиста родом с Украины Шевченко сняли с чемпионата Испании за мошенничество
В Великобритании раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении
Сборная Нигерии застряла в ливийском аэропорту без еды и воды
Сегодня
Вчера
Неделя