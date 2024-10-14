Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 09:45

Бельгия — Франция: во сколько смотреть сегодня матч Лиги наций

Бельгия и Франция встретятся в Лиге наций 14 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Сборные Бельгии и Франции встретятся в Лиге наций в понедельник, 14 октября, на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе (Бельгия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Трансляция встречи Бельгия — Франция в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт» (просмотр контента по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры Бельгия — Франция можно отслеживать в нашем матч-центре.

Лига наций A. Группа 2
14 окт, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Франция

Бельгия и Франция выступают в лиге А в группе 2 с Италией и Израилем. После 3 туров бельгийцы находятся на 3-м месте с четырьмя очками, французы — на 2-м месте с 6 очками.

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Россиянка Хромачева выиграла шестой титул в парном разряде за сезон
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Костя Цзю: «Бетербиев прошел первый раз дистанцию в 12 раундов»
Марокканец Беннар выиграл Московский марафон с рекордным временем
Сегодня
Вчера
Неделя