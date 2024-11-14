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Сегодня, 21:45

Бельгия — Италия: онлайн-трансляция матча Лиги наций 14 ноября

Бельгия встретится с Италией в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Сборные Бельгии и Италии встретятся в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА в четверг, 14 ноября. Игра на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе начинается в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», ее контент доступен по платной подписке. Также стриминговый сервис ведет перекличку лучших моментов всех игр дня в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры Бельгия — Италия можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 2
14 нояб, 22:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Италия

Команды играют в группе 2 лиги А с Францией и Израилем. В 4 турах итальянцы набрали 10 очков, бельгийцы — 4. Встреча команд в октябре завершилась вничью — 2:2.

В Лиге наций-2022/23 Италия заняла третье место, а Бельгия не вышла в плей-офф.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Италии по футболу

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