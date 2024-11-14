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Сегодня, 08:10

Бельгия — Италия: время начала трансляции матча Лиги наций

Сборные Бельгии и Италии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Сборные Бельгии и Италии встретятся в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА в четверг, 14 ноября. Игра будет проходить на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на ресурс.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги А. С ключевыми событиями игры Бельгия — Италия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 2
14 нояб, 22:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Италия

Команды играют в группе 2 Лиги А с Францией и Израилем. В четырех турах итальянцы набрали 10 очков, бельгийцы — четыре. Первая встреча команд в октябре завершилась вничью (2:2).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Италии по футболу

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