Сборные Бельгии и Италии встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Бельгии и Италии встретятся в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА в четверг, 14 ноября. Игра будет проходить на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на ресурс.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги А. С ключевыми событиями игры Бельгия — Италия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды играют в группе 2 Лиги А с Францией и Израилем. В четырех турах итальянцы набрали 10 очков, бельгийцы — четыре. Первая встреча команд в октябре завершилась вничью (2:2).