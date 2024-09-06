Сборная Бельгии сыграет с национальной командой Израиля по футболу в групповом этапе Лиги наций в пятницу, 6 сентября. Матч состоится на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛН. Следить за ключевыми событиями встречи Бельгия — Израиль можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

4-й розыгрыш Лиги наций УЕФА пройдет с 5 сентября 2024-го по 8 июня 2025 года.

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