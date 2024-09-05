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5 сентября, 23:50

Белоруссия сыграла вничью с Болгарией в Лиге наций

Руслан Минаев
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Сборная Белоруссии дома сыграла вничью с Болгарией — 0:0. Гости с 74-й минуты играли вдесятером после удаления Филипа Крастева.

Лига наций C. Группа 3
05 сент, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
0:0
Болгария

Северная Ирландия на домашнем поле победила Люксембург — 2:0. У хозяев голы забили Падди Макнейр и Дэниэл Баллард.

Лига наций C. Группа 3
05 сент, 21:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
2:0
Люксембург

Словакия на выезде победила Эстонию — 1:0. На 70-й минуте гол забил Томаш Суслов.

Лига наций C. Группа 1
05 сент, 21:45. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
0:1
Словакия

В следующих матчах Белоруссия сыграет с Люксембургом, Северная Ирландия — с Болгарией. Эстония встретится со Швецией, Словакия — с Азербайджаном. Встречи пройдут 8 сентября.

Лига наций УЕФА
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Эстонии по футболу
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