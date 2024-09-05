Белоруссия сыграла вничью с Болгарией в Лиге наций

Сборная Белоруссии дома сыграла вничью с Болгарией — 0:0. Гости с 74-й минуты играли вдесятером после удаления Филипа Крастева.

Северная Ирландия на домашнем поле победила Люксембург — 2:0. У хозяев голы забили Падди Макнейр и Дэниэл Баллард.

Словакия на выезде победила Эстонию — 1:0. На 70-й минуте гол забил Томаш Суслов.

В следующих матчах Белоруссия сыграет с Люксембургом, Северная Ирландия — с Болгарией. Эстония встретится со Швецией, Словакия — с Азербайджаном. Встречи пройдут 8 сентября.