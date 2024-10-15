Сборная Белоруссии сыграла вничью с Люксембургом в Лиге наций

Сборная Белоруссии в матче группового турнира Лиги наций дома сыграла вничью с Люксембургом со счетом 1:1.

На гол Сергея Политевича люксембуржцы ответили точным ударом Жерсона Годригеса с пенальти. На 11-й минуте Валерий Громыко не реализовал 11-метровый удар.

В других матчах лиги C Косово обыграл Кипр (3:0), Литва уступила Румынии (1:2), а Северная Ирландия разгромила Болгарию.

Белоруссия с 6 очками занимает второе место в группе 3, Люксембург с 2 очками — на последней строчке.