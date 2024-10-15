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15 октября, 23:40

Сборная Белоруссии сыграла вничью с Люксембургом в Лиге наций

Сергей Разин
корреспондент
15 октября. Сборная Белоруссии сыграла вничью с Люксембургом (1:1).
Фото Global Look Press
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Сборная Белоруссии в матче группового турнира Лиги наций дома сыграла вничью с Люксембургом со счетом 1:1.

На гол Сергея Политевича люксембуржцы ответили точным ударом Жерсона Годригеса с пенальти. На 11-й минуте Валерий Громыко не реализовал 11-метровый удар.

В других матчах лиги C Косово обыграл Кипр (3:0), Литва уступила Румынии (1:2), а Северная Ирландия разгромила Болгарию.

Белоруссия с 6 очками занимает второе место в группе 3, Люксембург с 2 очками — на последней строчке.

Лига наций C. Группа 3
15 окт, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
1:1
Люксембург
Лига наций C. Группа 2
15 окт, 21:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
3:0
Кипр
Лига наций C. Группа 3
15 окт, 21:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
5:0
Болгария
Лига наций C. Группа 2
15 окт, 21:45. Dariaus Ir Gireno Stadium (Каунас)
Литва
1:2
Румыния

Лига наций УЕФА
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу

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