Сборная Белоруссии сыграет со сборной Люксембурга в Лиге наций во вторник, 15 октября на «ЗТЕ-арене» в Залаэгерсеге (Венгрия). Стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

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Белоруссия и Люксембург играют в лиге С группе 3 с Болгарией и Северной Ирландией. После трех туров белорусы лидируют в группе с 5 очками, люксембуржцы — с 1 очком на 4-й строчке.