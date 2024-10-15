Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 09:45

Белоруссия — Люксембург: во сколько смотреть сегодня матч Лиги наций онлайн

Белоруссия примет Люксембург в Лиге наций 15 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Сборная Белоруссии сыграет со сборной Люксембурга в Лиге наций во вторник, 15 октября на «ЗТЕ-арене» в Залаэгерсеге (Венгрия). Стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч Белоруссия — Люксембург можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при условии подписки).

За ключевыми событиями игры Белоруссия — Люксембург следите в матч-центре «СЭ».

Лига наций C. Группа 3
15 окт, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
Люксембург

Белоруссия и Люксембург играют в лиге С группе 3 с Болгарией и Северной Ирландией. После трех туров белорусы лидируют в группе с 5 очками, люксембуржцы — с 1 очком на 4-й строчке.

Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Бывший физиотерапевт Синнера прокомментировал допинг-скандал
Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку в матче медиалиги
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Сегодня
Вчера
Неделя