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12 октября, 21:10

Белоруссия — Северная Ирландия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Белоруссия встретится с Северной Ирландией в матче Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Белоруссии сыграет с Северной Ирландией в Лиге наций УЕФА в субботу, 12 октября. Игра пройдет на нейтральном поле в Венгрии и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляции доступны при наличии подписки на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей игрового дня Лиги наций в формате мультикаста.

Ключевые события игры Белоруссия — Северная Ирландия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций C. Группа 3
12 окт, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
0:0
Северная Ирландия

Команды выступают в группе 3 лиги С. В двух турах в сентябре Белоруссия сыграла вничью с Болгарией (0:0) и победила Люксембург (1:0). Северная Ирландия обыграла Люксембург (2:0) и уступила Болгарии (0:1).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу

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