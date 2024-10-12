Белоруссия встретится с Северной Ирландией в матче Лиги наций

Сборная Белоруссии сыграет с Северной Ирландией в Лиге наций УЕФА в субботу, 12 октября. Игра пройдет на нейтральном поле в Венгрии и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляции доступны при наличии подписки на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей игрового дня Лиги наций в формате мультикаста.

Ключевые события игры Белоруссия — Северная Ирландия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды выступают в группе 3 лиги С. В двух турах в сентябре Белоруссия сыграла вничью с Болгарией (0:0) и победила Люксембург (1:0). Северная Ирландия обыграла Люксембург (2:0) и уступила Болгарии (0:1).