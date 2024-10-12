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Сегодня, 09:45

Белоруссия — Северная Ирландия: во сколько смотреть трансляцию матча Лиги наций УЕФА

Белоруссия сыграет с Северной Ирландией в групповом этапе Лиги наций 12 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Алос, главный тренер сборной Белорусии.
Фото Global Look Press
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Белоруссия сыграет с Северной Ирландией в групповом этапе Лиги наций в субботу, 12 октября. Игра пройдет на стадионе «Энрике Рока» в Мирусии (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи Белоруссия — Северная Ирландия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

В Лиге С. Группе 3 белорусы набрали четыре очка и занимают 1-е место. Североирландская сборная с 3-мя баллами располагается на 3-й строчке в квартете.

Лига наций сезона-2024/2025 стартовала 5 сентября 2024 года и завершится 8 июня 2025-го.

Лига наций C. Группа 3
12 окт, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
Северная Ирландия

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

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Лига наций УЕФА
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу

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