Белоус считает, что Черчесов должен сам решать свою судьбу в сборной Казахстана

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о возможности ухода Станислава Черчесова из сборной Казахстана после пяти поражений подряд в Лиге Наций.

«Это нужно решать самому Станиславу Черчесову. Также должны решать те люди, которые приглашали его на работу. Я такое комментировать и высказывать мнение не могу», — сказал Белоус Vprognoze.ru.

Под руководством российского тренера Станислава Черчесова сборная Казахстана не одержала ни одной победы в Лиге Наций и лишилась возможности выйти из группы. В активе команды одна ничья и пять поражений.