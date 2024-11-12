Более 4 тысяч полицейских и сотрудников безопасности будут работать в Париже во время матча Франция — Израиль

Национальный отдел по борьбе с хулиганством при правительстве Франции определил потенциал крупных беспорядков, возможных возникнуть вокруг матча Лиги наций между сборными Франции и Израиля, как наивысшую степень опасности.

Это соответствует рангу пять из пяти возможных. Свыше четырех тысяч полицейских и сотрудников безопасности призваны сохранять правопорядок в Париже и, в особенности, в районе Стад де Франс, где пройдет игра. Также во Франции опасаются неконтролируемых демонстраций с применением насилия, направленных против сборной Израиля из-за войны на Ближнем Востоке. На матче должен присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон.

Матч Франция — Израиль пройдет 14 ноября и начнется в 22:45 мск. Французы с 9 очками занимают второе место в группе 2 лиги А, израильтяне — на последней строчке без набранных очков.

Эли Швидлер