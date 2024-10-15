Болельщики сборной Бельгии призывали уволить Тедеско во время матча с Францией

Болельщики сборной Бельгии скандировали призыв с требованием уволить главного тренера национальной команды Доменико Тедеско в ходе матча против Франции (1:2) в 4-м туре группового турнира Лиги наций.

Игра проходила на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе. В ходе встречи бельгийские фанаты требовали Тедеско покинуть команду.

Тедеско работает со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 4 встречах.

Ранее 39-летний специалист возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».