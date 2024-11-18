Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 21:15

Болгария — Белоруссия: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Болгария и Белоруссия сыграют в Лиге наций 18 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборные Болгарии и Белоруссии сыграют в 6-м туре Лиге наций в понедельник, 18 ноября. Матч пройдет на национальном стадионе «Васил Левски» в Софии (Болгария), начало — в 22.45 по московскому времени.

Игру Болгария — Белоруссия в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке). Также сервис транслирует лучшие моменты всех вечерних встреч Лиги наций в одной перекличке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями игры Болгария — Белоруссия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций C. Группа 3
18 нояб, 22:45. Vasil Levski National Stadium (София)
Болгария
Белоруссия

Болгария и Белоруссия играют в группе 3 лиги С с Северной Ирландией и Люксембургом. После пяти туров болгары и белорусы занимают второе и третье место в группе, набрав 8 и 6 очков соответственно. У ирландцев — 10 очков, у люксембуржцев — 2.

Лига наций УЕФА
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Болгарии по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Галицкий ради чемпионства отказался от другой мечты?
Байден ушел в лес в ходе выступления в джунглях Амазонки
Бентанкура отстранили на 7 матчей за расистскую шутку о корейцах
Рютте обвинил РФ в нарушении ракетами и БПЛА воздушного пространства НАТО
Сегодня
Вчера
Неделя