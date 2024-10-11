Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 20:30

Босния — Германия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Босния сыграет с Германией в групповом этапе Лиги наций 11 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Боснии и Герцеговины сыграет с командой Германии в групповом этапе Лиги наций в пятницу, 11 октября. Матч пройдет на Городском стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Босния — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам двух туров в Лиге А. Группе 3 Босния с одним очком занимает третье место. Немцы набрали четыре балла и возглавляют квартет.

Лига наций A. Группа 3
11 окт, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния
Германия

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Германии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Сегодня
Вчера
Неделя