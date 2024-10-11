Сборная Боснии и Герцеговины сыграет с командой Германии в групповом этапе Лиги наций в пятницу, 11 октября. Матч пройдет на Городском стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Босния — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам двух туров в Лиге А. Группе 3 Босния с одним очком занимает третье место. Немцы набрали четыре балла и возглавляют квартет.

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