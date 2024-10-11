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11 октября, 23:39

Дубль Ундава принес Германии победу над Боснией в Лиге наций

Сборная Германии обыграла команду Боснии и Герцеговины.
Фото AFP
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Сборная Германии одержала победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче 3-го тура группового этапа Лиги А Лиги наций — 2:1.

У немцев победный дубль оформил Дениз Ундав. В составе боснийцев отличился Эдин Джеко.

Главный арбитр этой встречи Франсуа Летексье по ходу матча отменил еще три гола сборной Германии.

Команда Юлиана Нагельсманна идет на первом месте в группе 3 с семью очками. Босния замыкает квартет, имея в активе один балл.

В следующем матче Германия примет Нидерланды, а Босния сыграет дома с Венгрией. Обе встречи пройдут 14 октября.

Лига наций A. Группа 3
11 окт, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
1:2
Германия
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу

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