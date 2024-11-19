Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 21:45

Босния — Нидерланды: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Босния и Герцеговина сыграет с Нидерландами в групповом этапе Лиги наций
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рональд Куман, главный тренер сборной Надерландов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Сборная Боснии и Герцеговины примет команду Нидерландов в рамках группового этапа Лиги наций во вторник, 19 ноября. Игра состоится на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями противостояния Босния — Нидерланды можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры смотрите на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также на стриминговой платформе покажут видеотрансляцию матчей игрового дня в формате мультикаста.

В группе 3 лиге А сборная Боснии и Герцеговини с одним очком занимает четвертое место, команда Нидерландов набрала восемь баллов и располагается на второй строчке.

Лига наций A. Группа 3
19 нояб, 22:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния
Нидерланды

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
ФКСР объявила о прекращении действия санкций против российских киберспортсменов
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
«Этот русский – чистой воды инопланетянин!». Что сейчас в США говорят про Александра Овечкина
Сегодня
Вчера
Неделя