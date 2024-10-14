Сборная Боснии и Герцеговины встретится с Венгрией в матче Лиги наций УЕФА в понедельник, 14 октября. Игра пройдет на стадионе «Билино Поле» в Зенице и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляцию можно смотреть при наличии подписки на ресурс. Платформа также ведет перекличку игрового вечера Лиги наций в формате мультикаста.

Основные события игры Босния и Герцеговина — Венгрия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Сборные выступают в группе 3 лиги А. Первая встреча команд в этом сезоне Лиги наций завершилась вничью. В других матчах турнира УЕФА в сентябре и октябре боснийцы проиграли Германии и Нидерландам, а Венгрия проиграла немцам и сыграла вничью с голландцами.