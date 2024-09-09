Бруну Фернандеш — о матче с Шотландией: «Это пик моей карьеры, здорово отпраздновать это голом и победой»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал победу в матче Лиги наций против Шотландии (2:1).

«Это был особенный день, еще лучше на футбольном поле. Я делал то, что мне больше всего нравится — играл за сборную Португалии. Это пик моей карьеры, как я всегда говорил, и было здорово отпраздновать это голом и победой. Надеюсь, в будущем мы будем меньше мучаться, чтобы не решать итог матча в концовке, как мы это сделали», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии с 6 очками лидирует в 1-й группе Лиги А. Шотландия (0 баллов) замыкает турнирную таблицу.

Следующие матчи в Лиге наций команды проведут 12 и 15 октября.