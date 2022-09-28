Бруну Фернандеш: «Поражение от Испании не влияет на будущее Португалии на ЧМ-2022»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от Испании (0:1) в матче Лиги наций. Единственный мяч забил на 88-й минуте форвард Альваро Мората.

«Это ничего не меняет, это поражение не влияет на наше будущее. Мы хотели выйти в плей-офф, но не прошли. Чемпионат мира достаточно скоро. Нужно уважать Испанию и то, что они сделали. Конечно, нам хочется больше владеть мячом, но иногда игра не позволяет этого сделать. Прессинг ради прессинга и оставление пространства сзади не имеет особого смысла, мы закрывали бреши и делали это хорошо. Вратарь показал отличную игру, с чем мы его и поздравляем», — цитирует O Jogo Фернандеша.

Испания набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальцы с 10-ю очками стали вторыми.