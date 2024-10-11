Сборные Чехии и Албании встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Чехии и Албании встретятся в Лиге наций УЕФА в пятницу, 11 октября. Игра пройдет на «Эпет Арене» в Праге, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на сервис. Платформа также покажет перекличку матчей в формате мультикаста.

Основные события игры Чехия — Албания можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды выступают в группе 1 лиги В. В предыдущих матчах Чехия проиграла Грузии (1:4) и победила Украину (3:2). Албанцы также победили украинцев (2:1) и уступили грузинам (0:1).

Ответный матч в Лиге наций Чехия и Албания проведут 16 ноября.