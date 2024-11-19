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Чехия — Грузия: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Чехия сыграет с Грузией в групповом этапе Лиги наций 19 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хвича Кварацхелия (сборная Грузии).
Фото AFP
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Сборная Чехии сыграет с командой Грузии в групповом этапе Лиги наций во вторник, 19 ноября. Матч пройдет на стадионе «Андрув» в Оломоуце (Чехия). Начало — в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги наций. Ключевые события противостояния Чехия — Грузия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры смотрите на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также на стриминговой платформе покажут видеотрансляцию матчей игрового дня в формате мультикаста.

19 ноября завершается групповой этап Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025.

Лига наций B. Группа 1
19 нояб, 22:45. Andruv (Оломоуц)
Чехия
Грузия

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