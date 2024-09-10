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Сегодня, 08:30

Чехия — Украина: трансляция матча Лиги наций начнется в 21.45

Сборные Чехии и Украины сыграют матч Лиги наций
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборные Чехии и Украины сыграют матч Лиги наций во вторник, 10 сентября. Игра пройдет на «Фортуна Арене» в Праге (Чехия), начало — 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Чехия — Украина будет доступна на платформе Okko Sport и начнется в 21.45 мск. Смотреть контент онлайн-кинотеатра можно после подписки на сервис.

«СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игр доступны в нашем матч-центре.

Лига наций B. Группа 1
10 сент, 21:45. Fortuna Arena (Прага)
Чехия
Украина

Чехия и Украина играют в одной группе Лиги В с Албанией и Грузией. Украинцы в стартовом туре проиграли албанцам (1:2), а чехи — грузинам (1:4).

Сборная Украины по футболу
Сборная Чехии по футболу

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