Сборные Чехии и Украины сыграют матч Лиги наций во вторник, 10 сентября. Игра пройдет на «Фортуна Арене» в Праге (Чехия), начало — 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Чехия — Украина будет доступна на платформе Okko Sport и начнется в 21.45 мск. Смотреть контент онлайн-кинотеатра можно после подписки на сервис.

«СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игр доступны в нашем матч-центре.

Чехия и Украина играют в одной группе Лиги В с Албанией и Грузией. Украинцы в стартовом туре проиграли албанцам (1:2), а чехи — грузинам (1:4).