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Черчесов — о сборной Казахстана в Лиге наций: «Не можем быть довольными результатами — поражения есть поражения»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении команды в Лиге наций.

«Мы участвуем в официальном турнире и понятно, что если есть возможность занять определенные места, то стремимся к этому. Другое дело, что изначально было понятно — по тем или иным причинам в каких-то моментах соперникам по группе уступаем. Надо быть объективным. Если ты не знаешь свое состояние или переоцениваешь себя, это неправильно. Мы — знаем. Начали турнир с ничьей против Норвегии (0:0), ей все радовались. А я вам еще тогда объяснял, почему оставался спокоен. Потому что есть футбол, который дает результат стабильно, но я его не видел. И оказался прав — вторую встречу, со Словенией, мы проиграли (0:3).

При этом понятно, что не можем быть довольными результатами — поражения есть поражения. Другое дело, что мы видели — от этого нужно оттолкнуться в ходе ноябрьского сбора. Сказал об этом футболистам перед тем, как они разъехались по клубам. И добавил: «Пожалуйста, не опускайтесь опять ниже такого уровня, потому что нам следует прогрессировать. Мы вас опять месяц не увидим. За этот период много чего может в вашем состоянии произойти».

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «С президентом федерации вижусь чаще, чем с семьей»

Станислав Черчесов
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу

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