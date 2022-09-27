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Лига наций

27 сентября, 00:20

Сборная Боснии и Герцеговины уступила Румынии в Лиге наций

Мария Гусева

Сборная Боснии и Герцеговины на выезде проиграла Румынии в матче группового турнира Лиги наций со счетом 1:4.

У хозяев забитыми мячами отметились Деннис Ман, Андрей Рацю, дубль оформил Джордже Пушкаш. У боснийцев отличился Эдин Джеко.

В другом матче сборная Финляндии в гостях обыграла Черногорию — 2:0.

По одному забитому мячу на свой счет записали Оливер Антман и Бенджамин Кяллман.

Босния и Герцеговина с 11 очками занимает первое место в группе 3 лиги B, на второй строчке — Финляндия (8 очков), на третьей — Черногория (7 очков). Замыкает группу Румыния (7 очков).

Лига наций B. Группа 3
26 сент, 21:45. Stadionul Rapid-Giulesti (Бухарест)
Румыния
4:1
Босния и Герцеговина
Лига наций B. Группа 3
26 сент, 21:45. Gradski (Подгорица)
Черногория
0:2
Финляндия
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Лига наций УЕФА
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Сборная Черногории по футболу
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