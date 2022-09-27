Сборная Боснии и Герцеговины уступила Румынии в Лиге наций

Сборная Боснии и Герцеговины на выезде проиграла Румынии в матче группового турнира Лиги наций со счетом 1:4.

У хозяев забитыми мячами отметились Деннис Ман, Андрей Рацю, дубль оформил Джордже Пушкаш. У боснийцев отличился Эдин Джеко.

В другом матче сборная Финляндии в гостях обыграла Черногорию — 2:0.

По одному забитому мячу на свой счет записали Оливер Антман и Бенджамин Кяллман.

Босния и Герцеговина с 11 очками занимает первое место в группе 3 лиги B, на второй строчке — Финляндия (8 очков), на третьей — Черногория (7 очков). Замыкает группу Румыния (7 очков).