Сборная Боснии и Герцеговины уступила Румынии в Лиге наций

27 сентября, 00:20
Сборная Боснии и Герцеговины на выезде проиграла Румынии в матче группового турнира Лиги наций со счетом 1:4.
У хозяев забитыми мячами отметились Деннис Ман, Андрей Рацю, дубль оформил Джордже Пушкаш. У боснийцев отличился Эдин Джеко.
В другом матче сборная Финляндии в гостях обыграла Черногорию — 2:0.
По одному забитому мячу на свой счет записали Оливер Антман и Бенджамин Кяллман.
Босния и Герцеговина с 11 очками занимает первое место в группе 3 лиги B, на второй строчке — Финляндия (8 очков), на третьей — Черногория (7 очков). Замыкает группу Румыния (7 очков).