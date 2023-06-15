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Лига наций

Сегодня, 03:51

Далич ответил, с кем бы хотел сыграть в финале Лиги наций

Евгений Козинов
Корреспондент
Златко Далич.
Фото AFP
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после выхода в финал Лиги наций ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть: с Испания или с Италией.

«У меня нет предпочтений. Сейчас мы немного отпразднуем победу, а потом отдохнем. Неважно, кто будет следующим соперником, важна только Хорватия. Мы идем за золотом. Это единственное, чего нам не хватает: у нас есть серебро, у нас есть бронза. Теперь мы собираемся получить то золото, которого нам не хватает», — цитирует пресс-служба УЕФА Далича.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между сборными Испании и Италии. Проигравшая команда сыграет с Нидерландами в матче за третье место.

14&nbsp;июня. Нидерланды&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 2:4 доп. время. Куман нашел конспекты ван Гала. В невероятной игре Нидерланды спаслись, как на ЧМ с Аргентиной, но хорваты — короли овертаймов
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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