Далич ответил, с кем бы хотел сыграть в финале Лиги наций

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после выхода в финал Лиги наций ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть: с Испания или с Италией.

«У меня нет предпочтений. Сейчас мы немного отпразднуем победу, а потом отдохнем. Неважно, кто будет следующим соперником, важна только Хорватия. Мы идем за золотом. Это единственное, чего нам не хватает: у нас есть серебро, у нас есть бронза. Теперь мы собираемся получить то золото, которого нам не хватает», — цитирует пресс-служба УЕФА Далича.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между сборными Испании и Италии. Проигравшая команда сыграет с Нидерландами в матче за третье место.