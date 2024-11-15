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Сегодня, 03:31

Перетц: «Рад, что мне удалось выделиться в матче против Франции, это добавит уверенности»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной Израиля Даниэль Перетц прокомментировал ничью с Францией (0:0) в матче Лиги наций.

«Мы рады набранному очку, тем более что мы взяли его в матче против одной из лучших сборных в мире. Мои товарищи по команде прекрасно знали, что надо делать, и я рад, что сегодня мне удалось выделиться, это добавит уверенности», — цитирует пресс-служба УЕФА Перетца.

Сборная Франции занимает 2-е место в группе и гарантировала выход в плей-офф Лиги наций. Израильская команда — последняя.

Фанаты сборной Франции на&nbsp;матче с&nbsp;Израилем. Усиленные меры безопасности не помогли. Фанаты в футболках сборной Франции напали на израильтян во время матча Лиги наций
Источник: Официальный сайт УЕФА
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