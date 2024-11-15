Сборные Дании и Испании встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Дании и Испании встретятся в матче Лиги наций УЕФА в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Оkko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также запускает перекличку — лучшие моменты вечерних встреч в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. С ключевыми моментами игры Дания — Испания можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды играют в группе 4 Лиги А со Швейцарией и Сербией. Первая встреча соперников завершилась победой испанцев со счетом 1:0. В четырех матчах Лиги наций Дания набрала 4 очка, а Испания — 10.