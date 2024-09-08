Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 17:00

Дания — Сербия: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Трансляция матча Лиги наций Дания — Сербия начнется в 18.50 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Сборные Дании и Сербии сыграют в матче 2-го тура Лиги наций в воскресенье, 8 сентября. Команды выступают в Лиге А. Игра в Копенгагене на стадионе «Паркен» начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет платформа Okko Sport. Трансляция начнется за 10 минут до матча и доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры Дания — Сербия доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций A. Группа 4
08 сент, 19:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Сербия

Дания и Сербия играют в группе 4. В 1-м туре датчане победили Швейцарию (2:0), а сербы сыграли вничью с Испанией (0:0).

В сезоне-2022/23 Дания заняла второе место в группе Лиги А с Хорватией, Францией и Австрией. Сербия выиграла группу Лиги В с Норвегией, Словенией и Швецией.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Сербии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Стало известно, представители каких знаков зодиака путешествуют чаще всего
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя