Дания — Швейцария: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Сборные Дании и Швейцарии встретятся в матче группы 4 Лиги наций А в четверг, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Okko Sport и начнется в 21.45 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций.

В личных встречах этих соперников четыре победы одержала Дания, три — Швейцария, семь матчей завершился вничью. Разность мячей — 18-17 в пользу датчан.