Защитник «Динамо» Даса вызван в сборную Израиля

Новый главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон вызвал в национальную команду 31-летнего защитника московского «Динамо» Эли Дасу, несмотря на озвученный ранее «курс на омоложение». Коллектив 8 июня в Дебрецене проведет товарищескую встречу с Венгрией, а 11 июня в Будапеште сыграет с Белоруссией.

Предполагается, что официальные домашние матчи Лиги Наций против Франции, Италии и Бельгии команда также проведет в столице Венгрии. УЕФА не позволяет израильским сборной и клубам выступать на родине из-за вооруженного конфликта в регионе.

Эли Швидлер