Де ла Фуэнте — о финале Лиги наций: «Наша главная цель — превзойти отличного соперника»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала Лиги наций против национальной команды Хорватии.

«Сыграют две отличные команды, и финальная игра будет равной, — цитирует пресс-служба УЕФА тренера. — Мы и Хорватия — две из лучших сборных в Европе. Мы постараемся использовать наши сильные стороны и будем получать удовольствие от этого. Наша главная цель — превзойти отличного соперника. Мы обсудили все возможные сценарии. Если получится, то мы хотим одержать победу в основное время. У них больше опыта игры в дополнительное время, но это футбол. Если вы выходите в финал, то опыт имеет значение».

Финальный матч Лиги наций между сборными Хорватии и Испании пройдет 18 июня. Начало встречи — 21.45 мск.